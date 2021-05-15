Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией

Стал известен состав сборной России на заключительный матч четвёртого этапа Евротура — Чешских игр с национальной командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16:00 мск.
Состав сборной России:
Федотов (Самонов)
Яковлев — Марченко А., Воронков — Шалунов — Окулов
Дронов — Ожиганов, Слепышев — Григоренко — Бурдасов
Пыленков — Рафиков, Марченко К. — Морозов — Галимов
Кирсанов — Карнаухов — Подколзин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Чешские игры стартовали 12 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4.
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