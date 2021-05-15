Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович присоединился к сборной Беларуси в Риге.



Национальная сборная Беларуси опубликовала в «Твиттере» видео из аэропорта с Егором Шаранговичем.



«Всем привет! Добрался очень хорошо. Скоро увидимся на льду на тренировках», – сказал Шарангович.

Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провёл 34 встречи, где набрал 25 очков: забросил 17 шайб и отдал восемь результативных передач. В составе «Нью-Джерси» хоккеист принял участие в 54 матчах Национальной хоккейной лиги и набрал 30 очков (16+14).



На чемпионате мира сборная Беларуси сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.