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Егор Шарангович присоединился к сборной Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Егор Шарангович присоединился к сборной Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович присоединился к сборной Беларуси в Риге.

Национальная сборная Беларуси опубликовала в «Твиттере» видео из аэропорта с Егором Шаранговичем.

«Всем привет! Добрался очень хорошо. Скоро увидимся на льду на тренировках», – сказал Шарангович.

Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провёл 34 встречи, где набрал 25 очков: забросил 17 шайб и отдал восемь результативных передач. В составе «Нью-Джерси» хоккеист принял участие в 54 матчах Национальной хоккейной лиги и набрал 30 очков (16+14).

На чемпионате мира сборная Беларуси сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.

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