Сборная России одержала 10 побед из 12 на Евротуре в сезоне-2020/2021
Сборная России завершила выступление на Евротуре в сезоне-2020/2021. В 12 матчах россияне одержали 10 побед подряд, установив рекордную серию по этому показателю.
Сборная России выиграла три из четырёх этапов Евротура сезона-2020/2021: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. В первом матче заключительного турнира – Чешских игр – сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во второй встрече подопечные Валерия Брагина уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4 и прервали рекордную победную серию из 10 матчей. В заключительном матче турнира россияне уступили Чехии со счётом 0:4.
Напомним, сборная России примет участие в чемпионате мира – 2021, который состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
Наши всухую проиграли в последнем матче перед стартом на ЧМ! Чехия — Россия. Онлайн
Сборная России много ошибалась в обороне и не смогла забить Грубецу. Много вопросов по игре в преддверии ЧМ в Латвии.
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