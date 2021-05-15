Сборная России одержала 10 побед из 12 на Евротуре в сезоне-2020/2021

Сборная России завершила выступление на Евротуре в сезоне-2020/2021. В 12 матчах россияне одержали 10 побед подряд, установив рекордную серию по этому показателю.



Сборная России выиграла три из четырёх этапов Евротура сезона-2020/2021: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры. В первом матче заключительного турнира – Чешских игр – сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во второй встрече подопечные Валерия Брагина уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4 и прервали рекордную победную серию из 10 матчей. В заключительном матче турнира россияне уступили Чехии со счётом 0:4.



Напомним, сборная России примет участие в чемпионате мира – 2021, который состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

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