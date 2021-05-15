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Чехия – Россия, 15 мая 2021, прямая трансляция матча Евротура, Чешские игры 2021

Чехия – Россия. Онлайн
Сергей Емельянов Павел Панышев
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Последний матч наших перед стартом на ЧМ! Чехия – Россия. Онлайн
Всё самое интересное и важное о заключительной встрече команды Валерия Брагина на Чешских играх – в формате онлайна.
Хоккей / Евротур 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет с хозяевами турнира. Начало встречи запланировано на 16:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
15 мая 2021, суббота. 16:00 МСК
Чехия
Не начался
Россия
Турнирная таблица Евротура
Календарь матчей
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В воротах Шестёркин, а в атаке звено Шипачёва с Панариным и Дадоновым.
Live Сергей Емельянов

Меньше 15 минут остаётся до начала первого матча заключительного игрового дня розыгрыша Евротура — на лёд «О2 Арены» в Праге выйдут команды Швеции и Финляндии. А вот так на данный момент выглядит турнирное положение Чешских хоккейных игр.

11:11 Павел Панышев

Кстати, о Михаиле Григоренко. Форвард, у которого завтра день рождения, дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату». Ознакомьтесь с ним.

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Нападающий сборной России рассказал о готовности к чемпионату мира, сложностях игры в «Коламбусе» и ситуации с контрактом.
11:10 Павел Панышев

Уже известно, что в воротах сборной России сегодня сыграет Иван Федотов. Выйдет на лёд и нападающий Михаил Григоренко, который недавно прибыл в расположение национальной команды.

Брагин: планируется, что Григоренко сыграет с чехами, у Толчинского серьёзная простуда
11:06 Павел Панышев

Отметим, что сборная России, как и другие команды, вышла на завершающий этап подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы перебираются в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на чемпионате мира.

11:05 Павел Панышев

В первой игре сборная России оказалась сильнее шведов – 6:4. Однако затем россияне, добившись рекордных десяти побед на Евротуре, уступили финнам со счётом 1:4. Пищи для размышлений у тренерского штаба нашей команды хватает. Слабо выглядят вратари, сильнее должны играть защитники. В общем, работы очень много, а времени до старта главного турнира года остаётся всё меньше.

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