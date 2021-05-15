Последний матч наших перед стартом на ЧМ! Чехия – Россия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет с хозяевами турнира. Начало встречи запланировано на 16:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Меньше 15 минут остаётся до начала первого матча заключительного игрового дня розыгрыша Евротура — на лёд «О2 Арены» в Праге выйдут команды Швеции и Финляндии. А вот так на данный момент выглядит турнирное положение Чешских хоккейных игр.
Кстати, о Михаиле Григоренко. Форвард, у которого завтра день рождения, дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату». Ознакомьтесь с ним.
Уже известно, что в воротах сборной России сегодня сыграет Иван Федотов. Выйдет на лёд и нападающий Михаил Григоренко, который недавно прибыл в расположение национальной команды.
Отметим, что сборная России, как и другие команды, вышла на завершающий этап подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы перебираются в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на чемпионате мира.
В первой игре сборная России оказалась сильнее шведов – 6:4. Однако затем россияне, добившись рекордных десяти побед на Евротуре, уступили финнам со счётом 1:4. Пищи для размышлений у тренерского штаба нашей команды хватает. Слабо выглядят вратари, сильнее должны играть защитники. В общем, работы очень много, а времени до старта главного турнира года остаётся всё меньше.
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