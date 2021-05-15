Последний матч наших перед стартом на ЧМ! Чехия – Россия. Онлайн

В первой игре сборная России оказалась сильнее шведов – 6:4. Однако затем россияне, добившись рекордных десяти побед на Евротуре, уступили финнам со счётом 1:4. Пищи для размышлений у тренерского штаба нашей команды хватает. Слабо выглядят вратари, сильнее должны играть защитники. В общем, работы очень много, а времени до старта главного турнира года остаётся всё меньше.