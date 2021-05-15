Сборная России оставит по одному месту в заявке на ЧМ для вратаря и нападающего из НХЛ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что сборная России оставит два места в заявке на чемпионате мира для вратаря и нападающего.

«Игра вратарей? Мы оставляем одно место вратарское и одно для нападающих. Начинается плей-офф в НХЛ, будем смотреть. Кто не полетит в Ригу? У нас сейчас идёт обсуждение, минут 15-20, и всё будет известно», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, чемпионат мира – 2021 состоится с 21 мая по 6 июня в Латвии в городе Рига.

Россияне сыграют в одной группе с командами Швеции, Великобритании, Беларуси, Швейцарии, Дании, Словакии и Чехии.

Сборная России завершила этап Евротура сезона-2020/2021, одержав 10 побед в 12 встречах.