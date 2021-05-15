Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сыграет в первом матче плей-офф с «Тампой»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский будет защищать ворота «Пантерз» в первом матче плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает официальный «твиттер» «Флориды».



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Бобровский провёл 30 матчей, но ни один из них не оказался сухим.



По итогам регулярного чемпионата «Флорида» набрала 37 очков и заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась строчкой ниже, набрав на четыре очка меньше.



Сообщается, что в этом матче впервые в сезоне на площадку выйдет форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, пропустивший весь регулярный чемпионат из-за травмы.

Напомним, первая встреча команд состоится 17 мая в 2:30 мск. Ещё три встречи пройдут 19, 21 и 22 мая.