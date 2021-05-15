Брызгалов: слышал, что в СКА забирают всех молодых. Не загубят ли они так много мальчишек?

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении юниорской сборной России на ЮЧМ.
«Смотрел ЮЧМ даже вживую, я в это время был в Далласе. Мне очень понравилась российская команда – интересная, быстро переходит из обороны в атаку, не боится играть. Очень понравились мальчишки, они все молодцы. Команда играла красиво, тренеров надо поблагодарить за работу, они молодцы, смогли собрать яркую интересную команду. Проиграли в финале, но у соперника тоже была достойная команда. Кто-то должен был проиграть. Счёт 4:3, пятая в пустые ворота. И у наших, и у канадцев были моменты.
Было интересно смотреть игру, и не стыдно за то, как они проиграли. Проиграть можно по-разному – можно как на МЧМ, можно так. Важно качество игры и то, какое у тебя осталось ощущение, получил ли ты удовольствие от просмотра. Я и мои дети получили огромное удовольствие. Конечно, жаль, что пацаны не выиграли, но у них ещё всё впереди.
Свечков перешёл из Тольятти в СКА? Очень рад за Тольятти, что там появляются хорошие игроки. В «Далласе» Гурьянов играет, сейчас Свечков появился. «Лада» даже в ВХЛ не совсем удачно выступает. Свечков ушёл в Питер, слышал, они к себе забирают всех молодых, создают огромную конкуренцию. Может, это на пользу будет, а может, и во вред. Тяжело сказать. Будет ли у СКА место в составе, чтобы их развивать, не загубят ли они так многих мальчишек? Кто-то оттуда будет выходить, в большинство будет чахнуть из-за недостатка игрового времени, возможности ошибаться, учиться. Это палка о двух концах», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 15 мая 2021
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