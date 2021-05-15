Брызгалов: все едут на ЧМ потусить, а в России считают, что игроки чем-то обязаны сборной

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов высказался на тему игроков, приезжающих в составе сборной на чемпионат мира.

«В последние годы муть мутная, а на чемпионаты мира. Закрыть нафиг эту лавочку, пусть лучше игроки отдыхают и готовятся к сезонам за свои команды (шутя).

Игроки других сборных едут на ЧМ с совершенно другим настроем – потусить, хорошо провести время. Идея-то классная, я тоже любил приезжать в сборную. Все пацаны собираются, играешь в хоккей где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная.

Главная ошибка в том, что в нашей стране считают, что не только игроки, а вообще все люди чем-то обязаны – государству, сборной, ещё кому-то. Никто никому ничего не должен. Если меня пригласили, и я приехал, то делаю это, не чтобы проиграть, а чтобы играть и победить. Но в то же время хорошо провести время, и не забирайте у меня это право.

Поймите, никто там не напивается в дюпель, чтобы на ногах не стоять. Люди могут позволить себе бокал вина или пару кружек пива, поверьте мне, это никак не влияет на твоё физическое состояние. А болельщики начинают говорить: «Алкоголики, проиграли, потому что бухали». Какие-то пещерные взгляды есть ещё у многих наших людей.

Люди после долгих сезонов приезжают из НХЛ, в КХЛ тоже несладко приходится, ребята в плей-офф играют, на травмах, потом сидят на сборах. Я бы предпочёл, чтобы атмосфера была более расслабленная. Но болельщики постоянно что-то пишут, журналисты пишут, что кого-то в баре заметили», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.