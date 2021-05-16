Брызгалов — о стрельбе в Казани: никто не спасёт тебя от психа, от этого нельзя защититься

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался о стрельбе в Казани.

«Стрельба в Казани? В Америке часто такое бывает, чуть ли не каждый год. А как ты решишь эту проблему? Своя правда и у тех, кто стоит на стороне оружия, и у тех, кто против свободного оборота оружия. Одни говорят: наше оружие — это наше право, оно даст возможность защититься от произвола государства. Другие говорят: посмотрите последствия огромного количества оружия на руках. Постоянная стрельба, в Америке, кажется, больше всех людей в год убивают из огнестрельного оружия. В Вегасе несколько лет назад расстреляли, недавно в Колорадо в колледже людей постреляли, в молле. Каждый год. Совсем недавно бывший игрок в американский футбол зашёл в дом к доктору, убил его, жену, всех детей, внуков расстрелял. Здесь это как с добрым утром. Это ужасно!

Я поддерживаю тех, кто говорит, что нельзя продавать оружие без проверки человека. У нас в Нью-Джерси это делают, я несколько раз эту проверку проходил. А есть штаты, где надзор сильно ослаблен, например Теннесси, где по правам можно пистолет купить. И никто не проверяет людей на стабильность психики.

Здесь от оружия не отказаться, у американцев устойчивое мнение, что оружие должно быть, чтобы защитить свой дом и семью, а если что — и от государства. Вы не представляете, сколько здесь оружия у людей на руках. На 330 млн населения, наверное, столько же оружия есть. Даже если менять законы, как всё это изъять? Никто же его не отдаст, революция начнётся. Это неразрешимый вопрос. Да, это опасно, но люди себя чувствуют комфортно, когда в сейфе оружие и дом на сигнализации.

Но никто тебя не спасёт от психа, террориста-одиночки. Что ты с этим сделаешь? Пришёл в молл или школу, откуда ты можешь знать, что такое случится?

Здесь ничего невозможно сделать. Только ужесточить проверку тех, кто хочет купить оружие. И то остаётся риск — человек сейчас может быть нормальным, но никогда не знаешь, что может послужить триггером. Может, ему жена рога наставила и у него крыша поехала. Или он все деньги потерял на бирже и обвиняет всех вокруг. От этого нельзя защититься», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.