Варламов готовится сыграть в первом матче плей-офф с «Питтсбургом»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов восстановился после травмы и готов сыграть в первом матче плей-офф с «Питтсбург Пингвинс».



«Было важно, что Варламов тренировался не только для меня, но и для него. Он тренировался с группой накануне. Посмотрим, где он будет завтра. Он чувствует себя неплохо, но мы примем правильные решения. Если что-то изменится, мы внесем это изменение. Кажется, всё прошло хорошо, и мы вместе с ним едем в Питтсбург», – цитирует главного тренера «Айлендерс» Барри Троца официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли-2021 «Айлендерс» встретится с «Питтсбургом» 16 мая в 19:00 мск.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Семён Варламов провёл 36 матчей, в семи из которых оформил шат-ауты.

Варламов не доиграл матч с «Айлендерс» из-за растяжения