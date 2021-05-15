Кенневилл: «Флорида» планирует, что Бобровский даст преимущество в дуэли голкиперов

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэл Кенневилл прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского.
«В последних матчах Бобровский одерживал немало побед, и было видно, что он играет с большой страстью. Хорошо двигается, отличается надёжностью. Все понимают, что в это время года нам нужен хороший вратарь. Мы планируем, что именно Боб будет играть, причём даст нам преимущество в дуэли голкиперов. Он сконцентрирован на том, что начнёт серию, работает усердно и прекрасно понимает, чего от него хотят», – цитирует Кенневилла официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Бобровский провёл 30 матчей, но ни один из них не оказался сухим.
Ранее «Флорида» объявила, что Бобровский будет основным голкипером в первом матче с «Тампой».
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