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Кенневилл: «Флорида» планирует, что Бобровский даст преимущество в дуэли голкиперов

Кенневилл: «Флорида» планирует, что Бобровский даст преимущество в дуэли голкиперов
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэл Кенневилл прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского.

«В последних матчах Бобровский одерживал немало побед, и было видно, что он играет с большой страстью. Хорошо двигается, отличается надёжностью. Все понимают, что в это время года нам нужен хороший вратарь. Мы планируем, что именно Боб будет играть, причём даст нам преимущество в дуэли голкиперов. Он сконцентрирован на том, что начнёт серию, работает усердно и прекрасно понимает, чего от него хотят», – цитирует Кенневилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Бобровский провёл 30 матчей, но ни один из них не оказался сухим.

Ранее «Флорида» объявила, что Бобровский будет основным голкипером в первом матче с «Тампой».

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