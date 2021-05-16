«Вашингтон» вывел Самсонова из списка COVID-19. Кузнецов – остаётся

24-летний российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов выведен клубом из протокола COVID-19 и будет доступен уже к ближайшим играм, а его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов – по-прежнему остаётся в списке. Об этом сообщает Washington Post.
Как отмечает источник, у одного из вышеупомянутых хоккеистов был положительный тест на коронавирус. Однако, у кого именно, остаётся неизвестным. При этом невыведенным из списка COVID-19 остаётся лишь Евгений Кузнецов.
Кузнецов и Самсонов были впервые включены в список 20 января — вместе с одноклубниками Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым, после того, как 19 января у российского вратаря положительный был получен положительный результат на коронавирус.
Кузнецов отсутствовал с 20 января по 8 февраля, пропустив восемь матчей. Самсонов не играл до 28 февраля.
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