Макдэвид завершил регулярный сезон, набрав 105 очков

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Ванкувером» поучаствовал в единственной заброшенной шайбе в ворота «Кэнакс» — отдал результативную передачу.



Она стала 105-м очком хоккеиста в сезоне. Канадец преодолевает отметку в 100 очков за чемпионат уже пять сезонов подряд. В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги форвард лидирует в списке бомбардиров.



В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросил 33 шайбы и отдал 72 передачи.



После 56 матчей «Эдмонтон» занял второе место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Виннипег Джетс».

Стартовая встреча серии состоится 20 мая в 4:00 мск. Остальные матчи пройдут 22, 23 и 24 мая.