Макдэвид завершил регулярный сезон, набрав 105 очков
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Ванкувером» поучаствовал в единственной заброшенной шайбе в ворота «Кэнакс» — отдал результативную передачу.
Она стала 105-м очком хоккеиста в сезоне. Канадец преодолевает отметку в 100 очков за чемпионат уже пять сезонов подряд. В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги форвард лидирует в списке бомбардиров.
В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросил 33 шайбы и отдал 72 передачи.
После 56 матчей «Эдмонтон» занял второе место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Виннипег Джетс».
Стартовая встреча серии состоится 20 мая в 4:00 мск. Остальные матчи пройдут 22, 23 и 24 мая.
«Он мутант». Макдэвид набрал 100 очков, повторив великое достижение Лемье и Ягра
Капитан «Эдмонтона» управился быстрее всех в XXI веке – за 53 матча. Последний раз такое случалось 25 лет назад.
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