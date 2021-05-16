Жены и подруги игроков «Вашингтона» пришли на матч в специально сшитых к плей-офф жакетах

Жёны и подруги игроков «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировали жакеты, специально подготовленные к плей-офф.
На воротнике каждого жакета написано прозвище хоккеиста, на шайбе, нарисованной на спине, указан его номер, а на рукавах вышиты фамилии игроков.
Напомним, «Вашингтон» вышел в плей-офф со второго места на Востоке, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям. В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» встречается с «Бостон Брюинз».
Стартовая встреча команд завершилась победой столичной команды после овертайма — 3:2.
Отметим, что в первом матче сыграл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, восстановившийся от травмы. В конце регулярного сезона форвард пропустил семь матчей команды из восьми.
Следующие матчи пройдут 18, 20 и 22 мая.
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