Кучеров: я посмотрел на хоккей под другим углом, сделал выводы, которые должны пригодиться

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о травме и ожиданиях от первого матча после восстановления.

«Мне нужно быстро адаптироваться, постараться максимально замедлить игру, играть за счёт техники и головы, читать игру, разыгрывать шайбу. Нужно подстроиться под скорости во время серии. Надеюсь, это не займёт много времени

Чувствую себя хорошо. Со мной всё в порядке. Силы есть, лучше, чем было.

Но понимаю, через что мне пришлось пройти, почему пришлось так много пропустить. Мне нужно было восстановиться, чтобы я смог нормально играть и смотреть в будущее с уверенностью. Я посмотрел на хоккей под другим углом, сделал кое-какие выводы, которые должны мне пригодиться. Надеюсь, у меня это получится», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, хоккеист пропустил весь регулярный сезон из-за травмы.