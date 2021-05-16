Маршан подарил клюшку маленькой болельщице «Вашингтона», в которую случайно попала шайба

Канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подарил маленькой болельщице «Вашингтон Кэпиталз» клюшку. Во время разминки шайба случайно попала в девочку.

Напомним, первая встреча плей-офф завершилась победой «Вашингтона» после овертайма со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился. За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.

Второй матч серии команды проведут 18 мая на арене «Вашингтон Кэпиталз».