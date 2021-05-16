«Вашингтон» и «Бостон» провели 92 силовых приёма за матч

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». На двоих команды набрали 92 силовых приёма: 51 — у «Кэпиталз» и 41 — у «Брюинз».

Чаще всех силовые приёмы применяли защитник Жереми Лозон и форвард Крис Вагнер («Бостон») — оба по восемь. У «Вашингтона» по шесть хитов у Брендена Диллона и Михаэля Раффля. Александр Овечкин отметился четырьмя силовыми приёмами.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Кэпиталз». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился.



За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.