Финский хоккеист Нико Оямяки перейдёт в клуб КХЛ

Финский нападающий Нико Оямяки продолжит карьеру в КХЛ, сообщает официальный сайт «Линчёпинга».

25-летний хоккеист воспользовался пунктом в соглашении, который предусматривает подписание контракта с командой КХЛ. Контракт форварда с «Линчёпингом» был подписан до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне шведской лиги Оямяки провёл 48 матчей и набрал 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

Напомним, победителем прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги стал омский «Авангард». По ходу регулярного чемпионата омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Авангард» обыграл «Автомобилист», магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» и ЦСКА. Решающую шайбу в финальной встрече забросил нападающий Сергей Толчинский.