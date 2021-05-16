Титов: Кузьменко будет в форме к началу ЧМ, придаст мощи при игре в большинстве

Экс-наставник новокузнецкого «Металлурга», «Спартака», «Авангарда» и «Трактора», ныне тренер «Автомобилиста» Герман Титов прокомментировал состав, в котором сборная России будет выступать на чемпионате мира в Риге.

«В этом году тренерскому штабу удалось посмотреть едва ли не всех возможных кандидатов. В составе национальной команды тренировались еще ряд молодых игроков, таких как защитники Кирилл Кирсанов и Даниил Пыленков. Оба парня старались, но нужно быть откровенными – пока они еще не доросли до игроков национальной сборной России. У них все впереди – сейчас они получили огромный опыт. Кроме них в состав сборной не попали Дмитрий Юдин, Михаил Науменков, Егор Яковлев, а также нападающие Денис Зернов и Павел Красковский. Пятеро последних бились за место в основном составе, но, судя по всему, не смогли убедить тренеров, что они достойны места в сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки не принимали участия в Чешских играх, тем не менее они продолжали готовиться на базе в Новогорске. В частности, форвард СКА Кузьменко, который постарается проявить свои снайперские качества и должен придать мощи нашей сборной при игре в большинстве. Нет опасений, что он не в форме. Воронков тоже не играл, но готовился, и тренеры сборной подвели его в хорошей форме к играм. Уверен, то же самое будет с Кузьменко.

В целом, «список 26» не вызывает особых сомнений. Яковлев своей игрой на Чешских играх не смог доказать тренерам свою необходимость на чемпионате мира. Надеюсь, Ожиганов сможет доказать, что сделанный в его сторону выбор был абсолютно правильным решением тренерского штаба. Надеюсь, что новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Сергей Толчинский сможет проявить свои лучшие качества», — сказал Титов «Чемпионату».