«Миннесота» вышла вперёд в серии с «Вегасом» благодаря шат-ауту Тальбо и голу Эрикссона

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся дебютный матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.
Точный бросок шведского форварда «Миннесоты» Йоэля Эрикссона Эка на четвёртой минуте овертайме принёс гостям победу в этом матче и, тем самым, вывел их вперёд в серии.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Свой 25-й шат-аут в НХЛ оформил 33-летний канадский страж ворот «Уайлд» Кэм Тальбо, отразивший все 42 броска.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на площадке 18 минут и 18 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».
Вторая игра серии «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» состоится в ночь с 20 на 21 мая, начало – 4:30 мск.
- 17 мая 2021
-
01:41
-
01:31
-
01:15
-
00:23
- 16 мая 2021
-
23:47
-
23:30
-
23:02
-
22:41
-
22:32
-
21:35
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:59
-
19:53
-
19:09
-
18:57
-
18:51
-
18:20
-
17:48
-
16:58
-
16:20
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:04
-
12:30
-
12:16
-
11:51
-
11:46
-
11:41