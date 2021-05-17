«Миннесота» вышла вперёд в серии с «Вегасом» благодаря шат-ауту Тальбо и голу Эрикссона

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся дебютный матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Точный бросок шведского форварда «Миннесоты» Йоэля Эрикссона Эка на четвёртой минуте овертайме принёс гостям победу в этом матче и, тем самым, вывел их вперёд в серии.

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Свой 25-й шат-аут в НХЛ оформил 33-летний канадский страж ворот «Уайлд» Кэм Тальбо, отразивший все 42 броска.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на площадке 18 минут и 18 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».

Вторая игра серии «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» состоится в ночь с 20 на 21 мая, начало – 4:30 мск.