«Вашингтон» исключил Кузнецова из протокола COVID-19 в преддверии второй игры с «Бостоном»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии второй игры серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-0) исключил из протокола COVID-19 российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».
Отметим, что днём ранее из этого списка был выведен и российский вратарь «столичных» — Илья Самсонов.
Свой последний матч Кузнецов провёл 1 мая с «Питтсбург Пингвинз». Всего в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 он принял участие в 41 матче, в которых набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «+7».
Второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» состоится в ночь с 17 на 18 мая, начало – 2:30 мск.
«Вашингтон» вывел Самсонова из списка COVID-19. Кузнецов — остаётся
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
01:41
-
01:31
-
01:15
-
00:23
- 16 мая 2021
-
23:47
-
23:30
-
23:02
-
22:41
-
22:32
-
21:35
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:59
-
19:53
-
19:09
-
18:57
-
18:51
-
18:20
-
17:48
-
16:58
-
16:20
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:04
-
12:30
-
12:16
-
11:51
-
11:46
-
11:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам