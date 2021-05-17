«Вашингтон» исключил Кузнецова из протокола COVID-19 в преддверии второй игры с «Бостоном»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии второй игры серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-0) исключил из протокола COVID-19 российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Отметим, что днём ранее из этого списка был выведен и российский вратарь «столичных» — Илья Самсонов.

Свой последний матч Кузнецов провёл 1 мая с «Питтсбург Пингвинз». Всего в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 он принял участие в 41 матче, в которых набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «+7».

Второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» состоится в ночь с 17 на 18 мая, начало – 2:30 мск.