Капризов провёл мощный силовой приём, сбив с ног чешского форварда «Вегаса»
В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся дебютный матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.
В середине стартового отрезка игры 24-летний нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл мощный силовой приём в чужой зоне на чешском форварде «Вегаса» Томаше Носеке, в результате которого российскому хоккеисту удалось сбить его ног своего оппонента.
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В этом матче Капризов провёл на площадке 18 минут и 18 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».
Капризов взял пример с Овечкина! Снёс силовым чеха Носека и начал плей-офф с победы!
Новичок «Миннесоты» делал всё возможное и невозможное, мог и решать исход встречи. Но эта честь выпала Эрикссон Эку в овертайме.
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