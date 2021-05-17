Кучеров сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ, начиная с 2014 года

27-летний российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформивший дубль в дебютной встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» отметился важным статистическим достижением.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», вторая шайба Кучерова в матче с «Флоридой» стала для российского хоккеиста 28-й в Кубке Стэнли, начиная с 2014 года, когда он дебютировал в плей-офф НХЛ. По этому показателю, в вышеупомянутый временной промежуток, он сравнялся с лидером – соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз», обойдя 36-летнего американца Джо Павелски из «Даллас Старз» (27).

Напомним, что Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.