Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ

Завершился матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
За «Тампу» по дублю оформили Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол в свой актив записал Блейк Коулман. Также на счету Кучерова результативная передача. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил четыре гола и сделал 35 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В составе «Флориды» отличились Александр Барков, Картел Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 19 мая.
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