Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ

Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

За «Тампу» по дублю оформили Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол в свой актив записал Блейк Коулман. Также на счету Кучерова результативная передача. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил четыре гола и сделал 35 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Флориды» отличились Александр Барков, Картел Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 19 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
17 мая 2021, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Коулман (Гурд, Макдона) – 07:42' (4x5)   1:1 Барков (Юбердо, Яндл) – 09:41' (5x4)   2:1 Вераге (Барков, Яндл) – 16:31' (5x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 24:58' (5x4)   2:3 Кучеров (Хедман) – 34:51' (5x4)   3:3 Юбердо (Беннетт, Типпетт) – 41:27' (5x5)   4:3 Типпетт (Юбердо, Беннетт) – 44:09' (5x5)   4:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 53:00' (5x5)   4:5 Пойнт (Макдона) – 58:46' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021