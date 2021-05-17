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Обозреватель сайта НХЛ: до сих пор без понятия, как Флёри остановил бросок Капризова

Обозреватель сайта НХЛ: до сих пор без понятия, как Флёри остановил бросок Капризова
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель официального сайта НХЛ Ник Котсоника поделился мнением о сейве голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри в первом матче серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд» (0:1 ОТ).

В одном из эпизодов встречи прекрасную возможность отличиться дебютной заброшенной шайбой в первом же матче Кубка Стэнли имел 24-летний российский форвард «Миннесоты» Капризов, однако осуществить задуманный план ему помешал опытный голкипер «Вегаса» Флёри, совершивший фантастический сейв ловушкой за спиной.

«Я много раз посмотрел повтор и до сих пор без понятия, как Флёри остановил бросок Капризова. Какой частью тела или амуниции он отбил шайбу?», — удивился в «твиттере» обозреватель официального сайта НХЛ Котсоника.

Флёри в падении сделал потрясающий сейв на Капризове ловушкой за спиной
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