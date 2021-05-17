Сидни Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в первом матче серии с «Айлендерс»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с « Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).
«У нас были шансы укрепить преимущество при счёте 2:1, но мы ими не воспользовались. Им удалось удержаться. Было бы приятно сохранить лидерство, но соперник в любом случае давил бы. Так и случилось, а в овертайме решающий гол нам забить не удалось», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ в русской версии.
В ходе встречи Кросби забросил одну из шайб, которая стала для него 69-й в карьере в плей-офф НХЛ, столько же у Александра Овечкина. Таким образом, теперь хоккеисты делят 18-е место в списке бомбардиров в плей-офф. При этом Кросби сыграл на 32 матча больше россиянина (169 против 137). На чистом 17-м месте — трёхкратный чемпион НХЛ Стив Айзерман, у которого 70 забитых шайб.
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