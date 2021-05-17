Палмьери — о победном дубле в матче с «Питтсбургом»: я невероятно счастлив

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери прокомментировал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ, 1-0). Американский форвард оформил дубль с голом в овертайме.

«Я невероятно счастлив. Шанс сыграть в плей-офф нельзя воспринимать как должное. Добраться сюда тяжело. Мы поехали на выезд с определённой задачей и смогли победить», — цитирует Палмьери официальный сайт НХЛ в русской версии.

30-летний форвард пополнил состав «островитян» перед дедлайном в результате большого обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». В 17 матчах за новую команду в регулярке Кайл забросил только две шайбы. Столько же голов нападающий забил в первом матче плей-офф в ворота «Питтсбурга».