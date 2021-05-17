Голкипер «Вашингтона» Андерсон — о новой роли в плей-офф: очень приятно снова быть в деле
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Крэйг Андерсон поделился мнением о неожиданной роли, которую он получил в этом плей-офф. Номинально третий вратарь столичной команды на время стал основным вратарём «Вашингтона» после помещения к протокол коронавируса Ильи Самсонова и травмы Витека Ванечека.
«Я уже играл в плей-офф и могу поделиться опытом с Витеком и Самсоновым. Теперь у меня появился шанс самому пережить то, о чём я им рассказывал. Очень приятно снова быть в деле. Конечно, нам будет не хватать Ванечека. Очень обидно, что он получил травму. С другой стороны, ребята понимают, что нужно сплотиться. А мне надо сделать всё возможное, чтобы справиться с моими задачами», — цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ в русской версии.
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