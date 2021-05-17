Барков: поражение — это отстой, но оно произошло. «Флорида» уже двинулась дальше

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5, 0-1).
«Мы уже двинулись дальше. Я знаю, что поражение — это отстой, но оно произошло. Теперь нам нужно сконцентрироваться на следующей игре. У нас был хороший импульс в игре, но мы должны научиться лучше играть в обороне. В остальном мне понравились наши усилия», — сказал Барков в эфире клубного телевидения.
За «Тампу» по дублю оформили Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров и ещё один гол в свой актив записал Блейк Коулман. Также на счету Кучерова результативная передача. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил четыре гола и сделал 35 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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