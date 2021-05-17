Кучеров признан третьей звездой стартового матча плей-офф против «Пантерз»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой стартового матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» (5:4, 1-0)



Первой звездой поединка стал другой нападающий гостей – Брейден Пойнт, на его счету две заброшенных шайбы. Вторая звезда матча – нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 3 очка (одна шайба и две голевых передачи) и завершивший игру с коэффициентом полезности «+1». На счету Кучерова 2 забитых шайбы и результативный пас.



Напомним, 27-летний российский нападающий впервые появился на льду в этом сезоне после операции на бедре в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.



Второй матч серии между «Флоридой» и «Тампой» будет сыгран 19 мая.

Кучеров сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ, начиная с 2014 года