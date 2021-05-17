Расписание третьего игрового дня плей-офф НХЛ-2021

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.
Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.
18 мая:
02:30 мск. «Вашигтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». (Счёт в серии – 1-0, первый матч – 3:2, ОТ).
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, «Брюинз» с 73 очками расположились на третьем.
03:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».
«Каролина» завершила регулярку на первой строчке Центрального дивизиона, набрав 80 очков. «Нэшвилл» с 64 баллами расположился на четвёртом месте.
05:00 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
«Колорадо» заняли первое место в Западном дивизионе по окончании чемпионата, набрав 82 балла. «Сент-Луиз» (63) – четвёртые.
Остальные встречи команд пройдут 20, 22 и 23 мая.
Регулярный чемпионат.
18 мая:
23:00 мск. «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флеймз».
Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (48) — на 7-м месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимают пятую строчку.
В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 17 мая, «Флеймз» одержали победу в овертайме со счётом 6:5.
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