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Расписание третьего игрового дня плей-офф НХЛ-2021

Расписание третьего игрового дня плей-офф НХЛ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.

Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.

18 мая:

02:30 мск. «Вашигтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». (Счёт в серии – 1-0, первый матч – 3:2, ОТ).

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, «Брюинз» с 73 очками расположились на третьем.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
18 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

03:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».

«Каролина» завершила регулярку на первой строчке Центрального дивизиона, набрав 80 очков. «Нэшвилл» с 64 баллами расположился на четвёртом месте.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
18 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

05:00 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

«Колорадо» заняли первое место в Западном дивизионе по окончании чемпионата, набрав 82 балла. «Сент-Луиз» (63) – четвёртые.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
18 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Остальные встречи команд пройдут 20, 22 и 23 мая.

Регулярный чемпионат.

18 мая:

23:00 мск. «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флеймз».

Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (48) — на 7-м месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимают пятую строчку.

В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 17 мая, «Флеймз» одержали победу в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 мая 2021, вторник. 23:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
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