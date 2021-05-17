Гарпенлёв: мы следим за плей-офф НХЛ, но усиление игроками оттуда выглядит маловероятным

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв сообщил о том, рассчитывает ли его штаб на приезд игроков из НХЛ во время чемпионата мира 2021 года в Латвии.
«Сейчас состав сборной Швеции – это мой список желаний. Да, мы следим за плей-офф НХЛ, но учитывая протокол коронавируса, и то обстоятельство, что игроки должны провести на карантине шесть дней перед тем, как получат возможность выйти на лёд, вариант с усилением из-за океана выглядит маловероятным.
У нас имеется очень хороший состав. В команде отличная вратарская команда, которую дополнил Виктор Фаст. Он уже играл раньше на чемпионатах мира, а сейчас провёл хороший сезон. У нас есть Рейдеборн, который отлично проявил себя на последнем этапе Евротура. В нашем составе собраны хорошие защитники, в атаке есть хоккеисты, которые могут завершить любой момент», — цитирует Гарпенлёва издание SVT.se.
Напомним, сборная Швеции по хоккею сыграет на чемпионате мире в группе с командами Чехии, России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Беларуси. Турнир начнётся 21 мая и продлится до 5 июня 2021 года.
- 17 мая 2021
-
13:51
-
11:27
-
09:53
- 16 мая 2021
-
23:30
-
21:35
-
20:58
-
18:20
-
17:48
-
15:01
-
12:16
-
11:51
-
11:46
-
11:41
- 15 мая 2021
-
23:00
-
21:46
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:13
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
15:23
-
15:01
-
14:12
-
13:06
-
12:02