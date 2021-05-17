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Гарпенлёв: мы следим за плей-офф НХЛ, но усиление игроками оттуда выглядит маловероятным

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гарпенлёв: мы следим за плей-офф НХЛ, но усиление игроками оттуда выглядит маловероятным
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв сообщил о том, рассчитывает ли его штаб на приезд игроков из НХЛ во время чемпионата мира 2021 года в Латвии.

«Сейчас состав сборной Швеции – это мой список желаний. Да, мы следим за плей-офф НХЛ, но учитывая протокол коронавируса, и то обстоятельство, что игроки должны провести на карантине шесть дней перед тем, как получат возможность выйти на лёд, вариант с усилением из-за океана выглядит маловероятным.

У нас имеется очень хороший состав. В команде отличная вратарская команда, которую дополнил Виктор Фаст. Он уже играл раньше на чемпионатах мира, а сейчас провёл хороший сезон. У нас есть Рейдеборн, который отлично проявил себя на последнем этапе Евротура. В нашем составе собраны хорошие защитники, в атаке есть хоккеисты, которые могут завершить любой момент», — цитирует Гарпенлёва издание SVT.se.

Напомним, сборная Швеции по хоккею сыграет на чемпионате мире в группе с командами Чехии, России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Беларуси. Турнир начнётся 21 мая и продлится до 5 июня 2021 года.

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