Гарпенлёв: мы следим за плей-офф НХЛ, но усиление игроками оттуда выглядит маловероятным

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв сообщил о том, рассчитывает ли его штаб на приезд игроков из НХЛ во время чемпионата мира 2021 года в Латвии.



«Сейчас состав сборной Швеции – это мой список желаний. Да, мы следим за плей-офф НХЛ, но учитывая протокол коронавируса, и то обстоятельство, что игроки должны провести на карантине шесть дней перед тем, как получат возможность выйти на лёд, вариант с усилением из-за океана выглядит маловероятным.



У нас имеется очень хороший состав. В команде отличная вратарская команда, которую дополнил Виктор Фаст. Он уже играл раньше на чемпионатах мира, а сейчас провёл хороший сезон. У нас есть Рейдеборн, который отлично проявил себя на последнем этапе Евротура. В нашем составе собраны хорошие защитники, в атаке есть хоккеисты, которые могут завершить любой момент», — цитирует Гарпенлёва издание SVT.se.



Напомним, сборная Швеции по хоккею сыграет на чемпионате мире в группе с командами Чехии, России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Беларуси. Турнир начнётся 21 мая и продлится до 5 июня 2021 года.

ЧМ-2021 по хоккею: прогноз Владимира Вуйтека на победителя турнира