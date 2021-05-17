ЧМ-2021 по хоккею: прогноз Владимира Вуйтека на победителя турнира

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на исход ЧМ-2021 по хоккею.



Ставка: победа Швеции за 4.98.



«Тяжелее всего понять силу североамериканских команд (США и Канады), но канадцев (как и всегда) букмекеры считают главными фаворитами. Так происходит перед любым турниром сборных, и канадцы всегда могут победить, хотя на последних соревнованиях у них это не получалось сделать. Но, тем не менее, Канада — это всегда боеспособный состав, претендующий на титул.



У США другая ситуация: в последнее время на чемпионатах мира много молодых игроков, которые будут звёздами через 2-3 года. Вряд ли опытные игроки захотят ехать и на нынешний турнир, а у молодых есть возможность проявить себя на международном уровне.



Фаворитами чемпионата мира — 2021 будут всё те же сборные, что и всегда: Канада, Швеция, Россия, Финляндия. В список претендентов на титул-2021 не включу США и Чехию. Выбирать победителя, думаю, стоит из четырёх команд. И я поставлю на сборную Швеции. Они выигрывали турнир в 2017 и 2018 годах, а в 2019 уступили в четвертьфинале будущим победителям, сборной Финляндии.



Конечно, мы сейчас не знаем составов, смогут ли (и сколько) шведские звёзды НХЛ приехать на чемпионат, но у них и в Европе есть звёздные игроки. Если вдруг на турнир не смогут приехать игроки НХЛ, то всё равно шведы — фавориты. У них много сильных игроков в КХЛ, а также в их национальном чемпионате, поэтому Швеция всегда может собрать сильную команду. Думаю, Умарк тоже может выступить за шведов на чемпионате мира по хоккею — 2021, он в этом сезоне стал вторым бомбардиром чемпионата Швейцарии. А на первом месте там наш Ян Коварж, который несколько лет играл за магнитогорский «Металлург».



Сборная Финляндии — сенсация последнего чемпионата мира по хоккею. Предсказать, как выступит действующий чемпион мира, сложно, но, мне кажется, второй раз подряд они не возьмут чемпионство. Хотя кто перед чемпионатом мира — 2019 ставил на победу Финляндии? Сейчас выиграет кто-то из главных фаворитов, но финнов я оставлю в своей четвёрке претендентов, всё-таки действующие обладатели трофея.



Букмекеры пока не верят в победу Чехии на турнире, у неё шансы где-то в два раза ниже, чем у США или Финляндии. Чехия с 2011 года не может выиграть медали на ЧМ, поэтому нашу сборную сейчас не считают фаворитом. Чехи были в полуфиналах, но в итоге завершали турнир на четвёртых местах.



Сейчас наша команда не будет сильнее, чем на последних чемпионатах мира. Насколько знаю, Дмитрий Яшкин из московского «Динамо», скорее всего, не выступит за национальную команду, хотя многие ждали его в сборной. Сложно будет нашему главному тренеру собрать сильный состав, но, с другой стороны, успеха добивается сильная команда, а не сильные игроки, поэтому я, конечно, верю, что Чехия выступит успешно. Команда может выйти в полуфинал, особенно если её усилят, к примеру, Давид Пастрняк, Якуб Ворачек, Филип Гронек, а также другие сильные игроки из НХЛ. На золото у нас, конечно, мало шансов, но можем завоевать медали, и это вполне по силам.



У России на этом турнире в составе будут в основном игроки из КХЛ, да и в целом у россиян очень много сильных игроков, они могут выставить три команды, поэтому Россия — один из главных фаворитов чемпионата. Как минимум в полуфинал россияне выйдут, а дальше уже прогнозировать сложно. Россия в любом составе — это второй фаворит чемпионата мира по хоккею — 2021 для меня после Швеции.



Перед чемпионатом мира — 2021 (да и любым другим турниром) выбирать победителя — это всегда интересная игра «в угадайку», чем точное предсказание как будет на самом деле. Даже тренеры сборной Швеции или Канады вряд ли вам точно скажут, кто в этом году станет чемпионом мира. Какие бы аргументы я или кто-то другой ни приводил — это всегда лотерея, причём даже неважно, знаем мы составы команд или нет, делаем свой прогноз за месяц до турнира или за день. Но я с удовольствием поучаствую в этой «русской рулетке» и сделаю свой прогноз (нет, не на Россию) на победу сборной Швеции на чемпионате мира — 2021 по хоккею. А обыграют шведы в финале сборную России», — сказал Вуйтек.

Сможет ли Брагин обыграть Канаду? Россия — в числе главных фаворитов на ЧМ-2021 по хоккею Состав без звёзд первой величины, но с большими перспективами.