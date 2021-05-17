Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Иван Телегин продолжит карьеру в омском «Авангарде».
Ранее появилась информация о том, что Телегин расторг контракт с московским ЦСКА. Хоккеист выступал в составе армейской команды с 2014 года, выиграв вместе с ней Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.
В сезоне-2020/2021 Телегин провёл за ЦСКА 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.
Телегин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В 2009 году он отправился в систему юниорских лиг Северной Америки. На драфте НХЛ 2010 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» под 101-м номером, но не провёл за команду ни одной игры, выступая за клубы ОХЛ и АХЛ.
- 17 мая 2021
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:19
-
12:16
-
11:56
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:12
-
10:45
-
10:45
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:10
-
08:56
-
08:42
-
08:18
-
08:13
-
07:45
-
07:31
-
07:21
-
07:10
-
07:00
-
06:52