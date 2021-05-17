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Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»

Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Иван Телегин продолжит карьеру в омском «Авангарде».

Ранее появилась информация о том, что Телегин расторг контракт с московским ЦСКА. Хоккеист выступал в составе армейской команды с 2014 года, выиграв вместе с ней Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.

В сезоне-2020/2021 Телегин провёл за ЦСКА 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.

Телегин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В 2009 году он отправился в систему юниорских лиг Северной Америки. На драфте НХЛ 2010 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» под 101-м номером, но не провёл за команду ни одной игры, выступая за клубы ОХЛ и АХЛ.

ЦСКА расторг контракт с Телегиным
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