Руководитель ФК «Уфа»: мы помогли хоккею. На счёте «Уфы» были деньги, а у хоккея не было

Руководитель «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что год назад клуб финансово помог хоккею в Уфе.
«В прошлом году мы помогли хоккею. Это было совместное решение. Так получилось, что на счёте ФК «Уфа» были деньги, а у хоккея не было. Хоккей и футбол для республики как два крыла одной птицы. Должны быть те и те. Люди любят спорт и хотят, чтобы он был у нас в республике. Если не станет футбола или хоккея – это будет для них травмой. Мы, не поморщившись, сказали, что поможем. Это нормальное решение.
Там есть свои сложности, связанные с экономикой и предприятиями. Вы знаете, что многие из предприятий, которые финансировали футбол, переживали тяжелейшие времена. Были войны корпоративные вокруг них. Я уж не знаю всех деталей, не сильно вникал. Одни акционеры перемешались с другими. Потом, слава богу, всё передалось в собственность государства, стало попроще. Надеюсь, мы договоримся, чтобы Сода по-прежнему нам помогала. За счёт БСК (Башкирская содовая компания. – Прим. «Чемпионата») футбол в Уфе получил мощнейшее развитие. Наверное, будет логичным, мы уже говорили с генеральным директором Соды, что и Стерлитамак будет большее участие принимать в футбольной жизни. Не буду здесь забегать вперёд. Над многим нужно подумать. Особенно над тем, как отплатим Стерлитамаку за то, что он так футболу республики помогает», – цитирует Мурзагулова Горобзор.ру.
- 17 мая 2021
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