Источник: Дэн Секстон вернулся в «Нефтехимик»

Американский нападающий Дэн Секстон подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Хоккеист уже выступал за клуб с сезона-2013/2014 по чемпионат 2017/2018. Последние три сезона форвард провёл в «Автомобилисте».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Секстон сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и набрал 25 очков: забросил семь шайб и отдал 18 результативных передач.

Напомним, победителем сезона-2020/2021 КХЛ стал омский «Авангард», который в финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который по итогам турнира стал лучшим бомбардиром, а также был признан самым ценным игроком.