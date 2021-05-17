Максим Соркин продлил контракт с ЦСКА на три года
Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин продлил контракт с клубом на три года, сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Соркин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков: забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф у игрока 23 матча и два балла (1+1).
Также хоккеист в текущем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за «Звезду Москвы» – сыграл пять игр и набрал в них четыре очка: забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2020/2021 ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале соревнования уступил омскому «Авангарду» в серии со счётом 2-4.
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