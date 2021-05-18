«Бостон» обыграл «Кэпиталз» и сравнял счёт в серии, ассисты у Орлова и Овечкина

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2). Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 3:2. Следующая встреча с участием этих команд пройдёт в Бостоне 20 мая.