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«Бостон» обыграл «Кэпиталз» и сравнял счёт в серии, ассисты у Орлова и Овечкина

«Бостон» обыграл «Кэпиталз» и сравнял счёт в серии, ассисты у Орлова и Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2). Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вашингтона» в овертайме со счётом 3:2. Следующая встреча с участием этих команд пройдёт в Бостоне 20 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
18 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Койл, Ритчи) – 05:05' (5x5)   1:1 Оши (Овечкин, Карлсон) – 06:31' (5x4)   1:2 Бержерон (Пастрняк) – 09:21' (5x5)   2:2 Хэтэуэй (Орлов, Эллер) – 16:42' (5x5)   3:2 Хэтэуэй (Орлов, Хагелин) – 47:04' (5x5)   3:3 Холл (Смит, Грызлик) – 57:11' (5x5)   3:4 Маршан (Грызлик, Крейчи) – 60:39' (5x5)
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