Неделькович стал первым за 15 лет новичком «Каролины», который победил в матче плей-офф
В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.
Американский голкипер Алекс Неделькович стал первым вратарём-новичком «Харрикейнз» с 2006 года, который одержал победу в матче плей-офф. Последний раз в истории «ураганов» это удавалось канадскому голкиперу Кэму Уорду в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
В регулярном чемпионате-2020/2021 Неделькович провёл 23 матча, в которых одержал 15 побед, при этом трижды сыграв на ноль при 93 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,90. В сегодняшнем матче с «Нэшвиллом» 25-летний вратарь справился с 22 бросками из 24, одержав дебютную победу в розыгрышах Кубка Стэнли.
«Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, шайба на счету Свечникова
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
07:56
-
07:32
-
07:26
-
07:18
-
07:06
-
06:59
-
06:45
-
06:21
-
05:54
-
05:41
-
03:52
-
03:34
-
03:12
- 17 мая 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:19
-
23:02
-
21:58
-
21:45
-
21:15
-
20:47
-
20:15
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:01
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:51
-
16:33
-
16:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам