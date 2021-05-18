Неделькович стал первым за 15 лет новичком «Каролины», который победил в матче плей-офф

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

Американский голкипер Алекс Неделькович стал первым вратарём-новичком «Харрикейнз» с 2006 года, который одержал победу в матче плей-офф. Последний раз в истории «ураганов» это удавалось канадскому голкиперу Кэму Уорду в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

В регулярном чемпионате-2020/2021 Неделькович провёл 23 матча, в которых одержал 15 побед, при этом трижды сыграв на ноль при 93 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,90. В сегодняшнем матче с «Нэшвиллом» 25-летний вратарь справился с 22 бросками из 24, одержав дебютную победу в розыгрышах Кубка Стэнли.