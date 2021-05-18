«Сент-Луис» уступил «Колорадо» в первом матче плей-офф, несмотря на ассист Барбашёва

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (2) и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.41 на площадке шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Джордан Кайру. Нападающий Иван Барбашёв за 15.12 на льду сделал голевую передачу и совершил один бросок, его показатель полезности составил «+1». Форвард Владимир Тарасенко за 16.21 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» – четвёртое.

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1, а «Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче – 5:2.