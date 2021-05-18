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«Сент-Луис» уступил «Колорадо» в первом матче плей-офф, несмотря на ассист Барбашёва

«Сент-Луис» уступил «Колорадо» в первом матче плей-офф, несмотря на ассист Барбашёва
Хоккей / НХЛ 0

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (2) и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.41 на площадке шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Джордан Кайру. Нападающий Иван Барбашёв за 15.12 на льду сделал голевую передачу и совершил один бросок, его показатель полезности составил «+1». Форвард Владимир Тарасенко за 16.21 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» – четвёртое.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
18 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Макар (Рантанен) – 15:15' (5x4)   1:1 Кайру (Барбашёв, Томас) – 36:31' (5x5)   2:1 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 40:30' (5x5)   3:1 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 48:30' (5x5)   4:1 Маккиннон (Ландеског) – 59:20' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1, а «Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче – 5:2.

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