Ландеског — первый за 24 года игрок «Колорадо», оформивший хет-трик Горди Хоу в плей-офф

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског оформил «хет-трик Горди Хоу», забросив шайбу, сделав голевую передачу и поучаствовав в драке. Ландеског стал автором гола на 49-й минуте игрового времени, в начале третьего периода он отметился голевым пасом, а в ходе первой двадцатиминутки подрался с Брейденом Шенном, за что оба игрока получили пятиминутный штраф.
Таким образом, Ландеског стал первым игроком «Колорадо», оформившим «хет-трик Горди Хоу» в матче плей-офф Кубка Стэнли с 1997 года, когда подобным достижением отметился Майк Риччи во встрече с «Чикаго».
Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» – четвёртое.
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