Иван Телегин подписал контракт с «Авангардом»

Нападающий Иван Телегин подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.



Ранее Телегин расторг контракт с московским ЦСКА. Хоккеист выступал в составе армейской команды с 2014 года, выиграв вместе с ней Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.



В сезоне-2020/2021 Телегин провёл за ЦСКА 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.



Телегин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В 2009 году он отправился в систему юниорских лиг Северной Америки. На драфте НХЛ 2010 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» под 101-м номером, но не провёл за команду ни одной игры, выступая за клубы ОХЛ и АХЛ.

В ЦСКА отказались от олимпийского чемпиона. Почему Телегин стал не нужен? Форвард продолжит карьеру в другом топ-клубе, но на более скромных условиях.