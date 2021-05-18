Лозон пропустит третий матч серии с «Вашингтоном». В первой игре он ударил Овечкина

Канадский защитник «Бостон Брюинз» Жереми Лозон пропустит третий матч серии «Бостона» с «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы.
«Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди сказал, что Джереми Лозон пропустит третий матч серии из-за травмы верхней части тела», – сообщает Джо Хаггерти в «Твиттере».
Напомним, во втором периоде первого матча в одном из игровых эпизодов в углу площадки российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вёл силовую борьбу за шайбу с американским защитником Кеваном Миллером, в результате которой игрок обороны оказался на льду. В это же время опытного российского хоккеиста сзади атаковал 23-летний канадский защитник Жереми Лозон, который наносил удар за ударом в спину Овечкина, а затем, когда Александру удалось развернуться, форвард «Вашингтона» получил несколько тычков клюшкой в лицо.
- 18 мая 2021
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