Братья Седины могут вернуться в «Ванкувер»
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Даниэль и Хенрик Седины могут вернуться в «Ванкувер Кэнакс», сообщает Даррен Драгер в «твиттере».
«В связи с предположениями об изменениях в «Ванкувере» мне сообщили, что «Кэнакс» участвует в обсуждениях с Хенриком и Даниэлем Седиными о потенциальных ролях в клубе», – написал Драгер в «твиттере».
Напомним, что братья Седины выступали за клуб с сезона-2000/2001 по чемпионат-2017/2018, после чего завершили карьеру. В 2020 году клуб вывел из обращения их игровые номера.
Текущий сезон Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» завершил на последнем, седьмом месте в таблице Северного дивизиона и не вышел в плей-офф. В Кубке Стэнли Северный дивизион будут представлять «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».
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