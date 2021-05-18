Н. Коваленко: в Ярославле при Скабелке у меня нет будущего, намерен перезапустить карьеру

21-летний форвард «Локомотива» Николай Коваленко прокомментировал выход на рынок ограниченно свободных агентов КХЛ.

«В КХЛ такие правила, что официальная информация идёт не от игроков, а от клубов, поэтому от комментариев пока воздержусь. Тем более что сейчас нахожусь в отпуске – решение будем принимать, когда вернусь домой. А для СМИ готов сказать только то, что интерес от клубов есть – и в КХЛ, и в НХЛ, где на драфте меня выбрал «Колорадо» и ещё зимой сделал конкретное предложение.

Что выберу? Многим обязан Ярославлю, но сегодня в «Локомотиве» при главном тренере Андрее Скабелке просто теряю время. Еще прошлым летом на первом же сборе «Локомотива» при белорусском тренере был переведен им в запас без объяснения причин – и весь сезон кувыркался в четвертом-пятом звене. В «регулярке» у нас было 21-е в Лиге большинство – но даже в этой ситуации ничего не менялось, шанса, как при предыдущих тренерах, не получал.

В нынешней ситуации я не нужен данному тренеру, а, значит, и «Локомотиву». Получается, в Ярославле при Скабелке у меня нет будущего. Выход один – перезапустить свою карьеру в другом клубе», – цитирует Коваленко Russia-hockey.

В текущем сезоне КХЛ Коваленко сыграл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 12 очков (6+6), в плей-офф у игрока одна результативная передача в девяти встречах.