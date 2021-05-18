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Кенневиль: в течение года Бобровский играл нормально, а Дриджер – более чем нормально

Кенневиль: в течение года Бобровский играл нормально, а Дриджер – более чем нормально
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль рассказал, почему сделал выбор во втором матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пользу Криса Дриджера, а не Сергея Бобровского.

«Дриджер бывал в таких условиях, даже в концовке прошлого сезона он рассматривался на роль стартового вратаря, да и в этом делал всё, что от него требовалось. У него не было шанса проявить себя в течение двух лет, и мы чувствуем, что сейчас настал правильный момент дать ему эту возможность.

В течение года было одно и то же: Бобровский играл нормально, а Дриджер – более чем нормально, если их сравнивать. По ходу сезона они постоянно перетягивали канат, а перед плей-офф мы решили, что будем принимать решение исходя из игры голкипера и команды соперника. Серия очень напряжённая, событийная. В матчах с «Тампой» в регулярном сезоне он играл очень здорово. Так что речь идёт скорее не о том, что сделал Бобровский, а о том, что сделал Дриджер, чтобы заработать эту возможность», – цитирует Кенневиля официальный сайт НХЛ на русском языке.

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