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Стэмкос: Василевский — лучший в мире вратарь, и сегодня он это доказал

Стэмкос: Василевский — лучший в мире вратарь, и сегодня он это доказал
Александр Кожевников
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выступление российского вратаря Андрея Василевского во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Он был невероятен. Мы знаем, что это лучший в мире вратарь, и сегодня он это показал. Он – наша скала.

Сегодня он сыграл потрясающе и внес большой вклад в победу», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:1, команда повела в серии – 2:0. Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров за 22.15 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 20.39 сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.

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