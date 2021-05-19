Стэмкос: Василевский — лучший в мире вратарь, и сегодня он это доказал

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выступление российского вратаря Андрея Василевского во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».
«Он был невероятен. Мы знаем, что это лучший в мире вратарь, и сегодня он это показал. Он – наша скала.
Сегодня он сыграл потрясающе и внес большой вклад в победу», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:1, команда повела в серии – 2:0. Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров за 22.15 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 20.39 сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.
- 19 мая 2021
-
09:56
-
09:19
-
09:08
-
08:53
-
08:46
-
08:32
-
07:52
-
05:48
-
05:14
-
04:04
-
01:47
- 18 мая 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:10
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
21:41
-
21:17
-
21:10
-
20:47
-
19:57
-
19:56
-
19:46
-
19:26
-
18:41
-
18:35
-
18:25
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:14