Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Н. Коваленко: в «Локомотиве» теряю время. Есть варианты с «Колорадо» и «Ак Барсом»

Н. Коваленко: в «Локомотиве» теряю время. Есть варианты с «Колорадо» и «Ак Барсом»
Александр Кожевников
Комментарии

Форвард ярославского «Локомотива» Николай Коваленко сообщил о намерении сменить команду в межсезонье.

«Многим обязан Ярославлю, но сегодня в „Локомотиве“ при главном тренере Андрее Скабелке просто теряю время. Еще прошлым летом на первом же сборе „Локомотива“ при белорусском тренере был переведен им в запас без объяснения причин — и весь сезон кувыркался в четвертом-пятом звене. В „регулярке“ у нас было 21-е в Лиге большинство — но даже в этой ситуации ничего не менялось, шанса, как при предыдущих тренерах, не получал.

В нынешней ситуации я не нужен данному тренеру, а, значит, и „Локомотиву“. Получается, в Ярославле при Скабелке у меня нет будущего. Выход один — перезапустить свою карьеру в другом клубе.

Вариант с „Колорадо“, который обсуждался еще в ходе чемпионата, остается актуальным. Как и вариант с „Ак Барсом“, лидером Восточной конференции, одним из лучших клубов КХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021