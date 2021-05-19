Н. Коваленко: в «Локомотиве» теряю время. Есть варианты с «Колорадо» и «Ак Барсом»

Форвард ярославского «Локомотива» Николай Коваленко сообщил о намерении сменить команду в межсезонье.
«Многим обязан Ярославлю, но сегодня в „Локомотиве“ при главном тренере Андрее Скабелке просто теряю время. Еще прошлым летом на первом же сборе „Локомотива“ при белорусском тренере был переведен им в запас без объяснения причин — и весь сезон кувыркался в четвертом-пятом звене. В „регулярке“ у нас было 21-е в Лиге большинство — но даже в этой ситуации ничего не менялось, шанса, как при предыдущих тренерах, не получал.
В нынешней ситуации я не нужен данному тренеру, а, значит, и „Локомотиву“. Получается, в Ярославле при Скабелке у меня нет будущего. Выход один — перезапустить свою карьеру в другом клубе.
Вариант с „Колорадо“, который обсуждался еще в ходе чемпионата, остается актуальным. Как и вариант с „Ак Барсом“, лидером Восточной конференции, одним из лучших клубов КХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.
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