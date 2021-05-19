Дамба: это вы, журналисты, делаете «Миннесоту» аутсайдерами

Зашитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба прокомментировал поражение от «Вегаса» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.



«Мы ничего себе не доказываем, потому что знаем, на каком уровне способны играть.



Я бы сказал, что это вы, журналисты, делаете нас аутсайдерами. Дома мы будем совсем другой командой», — приводит слова Дамбы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома победил «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:1 и сравнялся в серии — 1:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо и Алекс Так (2). За «Миннесоту» единственный гол забил Мэтт Дамба. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 18.09 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».