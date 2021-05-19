Михаил Фисенко продолжит карьеру в московском «Динамо»

Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Михаилом Фисенко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. Ранее игрок покинул казанский «Ак Барс».
В минувшем сезоне нападающий провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету была одна результативная передача в восьми играх.
Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Адмирал» и «Авангард». Всего в лиге он сыграл 458 матчей и набрал 116 (47+69) очков.
Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
- 19 мая 2021
-
12:11
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
09:56
-
09:19
-
09:08
-
08:53
-
08:46
-
08:32
-
07:52
-
05:48
-
05:14
-
04:04
-
01:47
- 18 мая 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:10
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
21:41
-
21:17
-
21:10
-
20:47
-
19:57
-
19:56
-
19:46
-
19:26
-
18:41
-
18:35
-
18:25